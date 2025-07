Francosko-alžirski pisatelj Sansal se ne bo pritožil na zaporno kazen 24ur.com Francosko-alžirski pisatelj Boualem Sansal, ki je že več mesecev zaprt v Alžiriji, potem ko so ga marca obsodili na petletno zaporno kazen zaradi obtožb o spodkopavanju ozemeljske celovitosti države, se na obsodbo ne bo pritožil. Informacijo so konec tedna sporočili viri blizu avtorja, ki so sicer upali na njegovo pomilostitev.

