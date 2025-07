V Ljubljano prihaja ameriški kitarist Robben Ford 24ur.com Na 73. Ljubljana Festival prihaja Robben Ford – uveljavljeni ameriški kitarist, petkratni nominiranec za nagrado grammy in eden izmed vidnejših predstavnikov sodobnega bluesa in jazza. Njegovo igranje odlikujeta tehnična natančnost in prepoznavna improvizatorska svoboda, ki ju pogosto dopolnjuje prefinjen občutek za izraznost. V Sloveniji smo ga doslej slišali le enkrat, leta 2009. Letos se vrača...

