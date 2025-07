Tovorna vozila so v prvem četrtletju prepeljala 23,6 milijona ton blaga, opravila 4,9 milijarde tonskih kilometrov in naložena prevozila 311,1 milijona kilometrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so prepeljala za dva odstotka več blaga ter opravila za 11 odstotkov manj tonskih kilometrov in naložena prevozila za 12 odstotkov manj kilometrov.