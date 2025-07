14. julija je pri Hidroelektrarni v Krškem huda prometna nesreča vzela življenje 49-letnega Dušana, sopotnika v tovornem vozilu. Novica o tragični izgubi je pretresla lokalno skupnost, družino, prijatelje in vse, ki so ga poznali. Pretreseni krajani, tako tisti, ki so pokojnega poznali, kot tudi tisti, ki ga niso, so pod novico o tragediji množično izražali sožalje svojcem in prijateljem. Med kome ...