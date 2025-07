Fight of Nations [TM]: Ima Joker asa v rokavu? 24ur.com V vlogi trenerja druge sezone resničnostnega šova Fight of Nations [TM] (ogledali si ga boste lahko na VOYO) bo nasproti našemu Miranu Fabjanu stal Aleksandar Ilić. Karizmatični Srb je moral slovenskemu Rockyju enkrat že priznati premoč, zdaj je odločen, da popelje svojo ekipo do zmage, nato pa 6. septembra na FNC 24 dobi še težko pričakovano povratno borbo.

