Miniaturni pujs, ki doseže težo 300 kilogramov 24ur.com Prodam mini prašišče, najmanjšo sorto na svetu, nimajo vonja in so idealni za hišne ljubljenčke, ne potrebujejo vrta. Tako v oglasih, resnica pa je v veliko primerih drugačna. Pujsi zrastejo, lastniki, ki so pričakovali, da bodo živale res ostale miniaturne velikosti, pa ne vedo več kam z njimi. V Avstraliji so zanje odprli kar zavetišče, kjer domujejo 300 kilogramski primerki, ki so jih oglaševa...

