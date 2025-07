Začele so se parlamentarne počitnice, a poslanci bodo delali še vsaj do petka N1 Za poslance so se začele parlamentarne počitnice, ki po poslovniku potekajo do 31. avgusta. V tem času ni rednih zasedanj DZ in delovnih teles, lahko

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Marko Lotrič

Primož Roglič

Vida Čadonič Špelič