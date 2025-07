Zveza Anita Ogulin & ZPM danes zaznamuje prvo obletnico smrti humanitarke in dolgoletne predsednice Anite Ogulin ter ob tem organizira veliko akcijo srčnosti za pomoč družinam v stiski. V humanitarnem skladišču organizacije v ljubljanskih Mostah bodo med 17. in 25. julijem zanje zbirali hrano z daljšim rokom trajanja in higienske izdelke. Potrebe po pomoči naraščajo, police v skladišču pa se vztra ...