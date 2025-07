Prihaja 14. edicija čezmejnega glasbenega festivala Glasbe sveta Primorske novice Z gledališko-glasbeno predstavo Frattaglie Itagliane se 27. julija odpira 14. festival Glasbe sveta, ki med Kromberkom in Gorico seje vrhunsko in žanrsko raznoliko glasbo in je bil brezmejen že preden je to postal uradni slogan obeh Goric. Med parkom gradom Kromberk in parkom vile Coronini bodo odmevale do 8. avgusta.

Sorodno