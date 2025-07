Več kot tisoč ljudi se je zbralo na shodu v Šentjerneju, s katerim se je opozorilo na naraščanje primerov romskega nasilja in neukrepanje države. Na vlado je bilo podanih več zahtev. V primeru neukrepanja do sredine septembra so napovedali stopnjevanje zahtev. “Čas je, da se nas sliši in upošteva,” so bili jasni. Shoda, ki ga je pripravila Ljudska iniciativa Šentjernej, se je udeležila množica lj ...