Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ja na družbenih omrežjih zapisala: “Z globoko žalostjo in bolečino sporočamo, da nas je v tragični nesreči v gorah mnogo prezgodaj zapustil naš sodelavec, zdravnik, prijatelj Aljoša Škapin, dr. med. Žalostna vest o njegovem odhodu nas je močno pretresla in prizadela, saj smo z njim izgubili srčnega člove ka, iskrenega prijatelja in predanega strokovnjaka, ki je s ...