Grozljivi prizori: med razdeljevanjem hrane v gneči poteptanih 20 ljudi SiOL.net V sredo je pri centru za razdeljevanje pomoči v Gazi, ki ga upravlja Humanitarni sklad za Gazo (GHF), umrlo 20 ljudi. GHF trdi, da so bili ljudje poteptani v gneči, ki naj bi jo povzročili oboroženi hujskači. Urad Združenih narodov za človekove pravice navaja, da so v zadnjih šestih tednih v Gazi v bližini mest za razdeljevanje pomoči in konvojev evidentirali najmanj 875 smrtnih žrtev.

Sorodno













Omenjeni Izrael

Sirija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Robert Golob

Jan Oblak

Vida Čadonič Špelič