Padla zadnja ovira, širitev štajerske avtoceste lahko steče 24ur.com Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo odločitve Darsa, ki je dela za ureditev tretjega prometnega pasu na avtocesti med Domžalami in Ljubljano tudi v drugo oddal družbama CGP in Pomgrad, so sporočili s komisije. Tudi tokrat je zahtevek podala družba Mapri Proasfalt, vendar ta v drugo ni bila uspešna, saj komisija ni ugotovila naročnikovih kršitev.

Sorodno







Omenjeni DARS

Kolektor

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Žan Mahnič

Robert Golob

Anja Bah Žibert