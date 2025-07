FOTO: Sredi noči izbruhnil požar, poškodovani dve osebi Lokalec.si Danes, ob 1.55 uri so bili policisti obveščeni o požaru na gospodarskem poslopju v Lastomercih, ki spadajo v občino Gornja Radgona. Kriminalisti PU Murska Sobota še vedno opravljajo ogled kraja dejanja z namenom ugotovitve vzroka nastanka požara. S prvim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo v pomožnem objektu ob gospodarskem poslopju, v katerem so bile shranjene bale sena ...

Sorodno



















Omenjeni Gornja Radgona

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Žan Mahnič

Robert Golob

Anja Bah Žibert