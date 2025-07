Novo mesto bo dobilo Regionalno središče za zaščito, reševanje in pomoč Vlada RS Minister za obrambo mag. Borut Sajovic, župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni in predstavnik izbranega izvajalca BAX studia Boris Bežan so danes, v sredo, 16. julija, v Novem mestu, na Rotovžu, podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za Regionalno središče za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto.

