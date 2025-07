Umor 23-letnega mladeniča: policija aretirala dve najstnici SiOL.net V Nemčiji še vedno dviga prah smrt 23-letnega mladeniča, ki so ga našli mrtvega v potoku v zvezni deželi Turingiji. Najprej so zaradi suma umora policisti aretirali dva najstnika, stara 19 let, zdaj pa so priprli še dve najstnici: 15-letno in 16-letno dekle.

