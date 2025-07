Okrepljeni ACH Volley čaka zahtevna kvalifikacijska pot do Lige prvakov 24ur.com Državni odbojkarski prvaki so v torek dobili tekmece na poti do letošnje lige prvakov. ACH Volley Ljubljana, ki je biol na žrebu uvrščen med nosilce v vseh treh krogih kvalifikacij, se bo oktobra najprej pomeril s prvakom Nizozemske ekipo Orion Stars iz Doetinchema.

Sorodno