Hrvaški policist navdušil, ko je pomagal poškodovanemu Slovencu 24ur.com Hudo poškodovanemu slovenskemu turistu, ki ga je partnerica peljala v izolsko bolnišnico, je pomagal hrvaški policist na motorju, ki je v gneči poskrbel za varen in hiter prevoz do bolnišnice. Posnetek njihove vožnje, objavljen na družbenih omrežjih, je požel ogromno pohval in navdušenja.

Sorodno









Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Žan Mahnič

Primož Roglič

Robert Golob

Anja Bah Žibert