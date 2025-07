Neuničljivi Rajmond Debevec pri 62 letih na čelu slovenske odprave Sportal Pred slovensko strelsko reprezentanco je eden od vrhuncev v letu 2025. Na evropskem prvenstvu na 25, 50 in 300 metrov ter v puški šibrenici bo med 25. julijem in 7. avgustom v francoskem Chateaurouxu v članski in mladinski konkurenci nastopilo 17 slovenskih strelk in strelcev, med njimi bo tudi Rajmond Debevec.

