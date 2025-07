Vabljeni na 24-urno dobrodelno plezanje z Janjo Garnbret v Slovenski Bistrici Sportal Plezalni center Slovenska Bistrica bo 22. in 23. avgusta prizorišče športno-dobrodelnega 24-urnega plezanja z Janjo Garnbret. Z željo, da bi bil šport dostopen prav vsem, bo 24-urni plezalni maraton namenjen plezalcem, športnim navdušencem, navijačem in vsem, ki verjamejo v moč solidarnosti in podpore, pišejo organizatorji.

Sorodno Omenjeni Janja Garnbret Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Žan Mahnič

Primož Roglič

Robert Golob

Anja Bah Žibert