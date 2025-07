Dax Shepard ženino nominacijo za emmyja proslavil z objavo njene gole fotografije 24ur.com Igralec Dax Shepard je na spletu objavil golo fotografijo svoje žene Kristen Bell v znak proslavitve njene nominacije za televizijsko nagrado emmy. 44-letnica je bila namreč nominirana za najboljšo igralko v humoristični seriji, ki si jo je prigarala z vlogo v Nobody Wants This. Nominacija je zvezdnico prav tako kot objava močno presenetila.

