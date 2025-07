Pri polovici pregledanih kemičnih čistilnic najdene nepravilnosti 24ur.com Inšpekcija za okolje je izvedla nadzor nad upravljavci naprav za pranje in kemično čiščenje tekstila. Pregledali so 68 kemičnih čistilnic, pri tem pa so v 33 primerih ugotovili nepravilnosti. Skoraj polovica pregledanih obratov tako ni delovala skladno z veljavno okoljsko zakonodajo. Zavezancem so naložili obveznosti, kot so odstranitev nevarnih odpadkov z zemljišč, izvajanje ukrepov za zmanjšan...

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Žan Mahnič

Primož Roglič

Anja Bah Žibert

Robert Golob