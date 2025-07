Režiser in scenarist Michael Mann bo prejel prestižno filmsko nagrado 24ur.com Ameriški filmski režiser in scenarist Michael Mann bo na 17. festivalu Lumiere v Lyonu prejel istoimensko nagrado. Mann je v svoji štiridesetletni karieri ustvaril kultne filme, kot so Vročica, Poslednji Mohikanec in Prebujena vest. Festival, ki letos poteka med 11. in 19. oktobrom, slavi klasične filme in podeljuje priznanja filmskim ustvarjalcem.

