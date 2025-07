V živo: Stožice se tresejo, Slovenci morajo zmagati Sportal V Ljubljani, Gdansku in Chibi so se začeli tretji turnirji odbojkarske lige narodov, ki bodo dali odgovore o tem, kdo bo konec meseca sodeloval na zaključnem turnirju na Kitajskem. Za pot v Azijo se borijo tudi Slovenci, ki v Stožicah upajo na čim več zmag in bučno podporo občinstva. Pomembno zmago lovijo v sredo ob 20.30, ko je njihov prvi tekmec v Stožicah Kanada. Ljubljanski turnir sta odprli U...