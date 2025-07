Pharrell Williams je med prejemniki najvišjega francoskega odlikovanja 24ur.com Raper in modni oblikovalec Pharrell Williams je med 589 osebami, ki so letos prejele odlikovanje Legija časti, ki je najvišje francosko odlikovanje. Seznam prejemnikov so objavili le nekaj dni pred 14. julijem, francoskim državnim praznikom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

