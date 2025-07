V Lovrencu na Pohorju bodo gradili center zaščite in reševanja Lokalec.si Občina Lovrenc na Pohorju in podjetje Marles sta podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo sodobnega centra zaščite in reševanja. Center bo omogočil boljše pogoje za delo gasilcev, reševalcev, civilne zaščite in drugih služb. Večja varnost za občane Nov objekt bo zgrajen ob obstoječem gasilskem domu. Predvidena je pokrita garaža z izvozom na glavno cesto, skladišča, sanitarije in tehnični prostori. ...

Omenjeni Marles

Tadej Gosak Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Klemen Boštjančič

Žan Mahnič

Boštjan Poklukar

Robert Golob