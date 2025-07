DZ: Obravnava novele stanovanjskega zakona in financiranja gradnje javnih najemnih stanovanj RTV Slovenija DZ bo izredni seji opravil drugo branje predlogov novele stanovanjskega zakona in zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj. Vlada želi z zakonskimi rešitvami zagotoviti več javnih najemnih stanovanj in izboljšati dostopnost.

Sorodno