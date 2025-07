Novogoriška mestna občina bo med letošnjim letom v nove infrastrukturne projekte in razvojne pobude vložila šestnajst milijonov evrov. Osrednji investiciji v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 sta EPICenter in Super8. Uporabno dovoljenje za EPICenter so pridobili 30. maja, njegove dejavnosti so se že začele z nekaj razstavami in odprtjem nove prodajno-komunikacijske točke GO! 2025. Jeseni bo ...