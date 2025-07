V Združenem kraljestvu rojeni otroci iz genskega materiala treh ljudi RTV Slovenija Britanski znanstveniki so izpopolnili metodo umetne oploditve, pri kateri so združili spermo očeta in jajčeci matere ter darovalke. S tem želijo pri otrocih preprečiti nastanek mitohondrijskih bolezni. Z novo metodo se je doslej rodilo osem otrok.

