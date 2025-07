London, 17. julija – Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska bosta zastopala slovenske barve na atletski diamantni ligi, ki bo v soboto v Londonu. Po tej tekmi bodo do finala lige v Zürichu 27. in 28. avgusta le še tri tekme, oba slovenska rekorderja pa sta na pragu, da nastopita na zaključnem tekmovanju najprestižnejše serije svetovnih mitingov. Na startni listi je tudi tretji sl ...