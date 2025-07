Znameniti rdeči salonarji predsednice DZ postali razstavni eksponat 24ur.com Ko je bila Urška Klakočar Zupančič izvoljena v parlament in zaprisegla kot predsednica Državnega zbora, so veliko pozornosti poželi njeni čevlji. Pravnica, ki je znana tudi po svojem modnem slogu, je v javnosti že pred leti spregovorila o tem, da so sedaj že znameniti rdeči salonarji nekakšen simbol upora, nedavno pa so postali tudi razstavni eksponat v Tržiškem muzeju.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Žan Mahnič

Nataša Pirc Musar