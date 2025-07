Takšen je zadnji predlog davka na IFI in kriptoobdavčitev. Kakšne so kritike? Finance Predlog zakona o davku na dobiček od kriptosredstev je bil potrjen na vladi, potem pa v parlament; kaj so glavne rešitve in kritike.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Žan Mahnič

Nataša Pirc Musar