Vlada sprejela sklep o nameri za organizacijo štarta dirke po Franciji v Sloveniji Sportal Štart dirke po Franciji v Sloveniji? Ni nemogoče. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o pismu o nameri za organizacijo izvedbe dogodka Grand Depart Tour de France v Sloveniji. "S tem uradnim korakom izražamo jasno in ambiciozno zavezo, da Slovenija postane gostiteljica enega največjih in najbolj spremljanih športnih dogodkov na svetu," so zapisali v sporočilu za javnost iz kabineta predsednika vlade.

Sorodno











Omenjeni Francija

Tour de France Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Žan Mahnič