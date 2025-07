“Turistov ne spustijo v mesto, da bi zapravljali denar, ni pa varnostni problem po sto ilegalnih migrantov dnevno” Demokracija Piše: Moja Dolenjska “Turistov ne spustijo v mesto, da bi zapravljali denar, ker so varnostni problem, ni pa varnostni problem po sto ilegalnih migrantov dnevno, ki vstopajo v državo, policija pa je taksi do azilnega doma #butale” Tako je na omrežju X zapisal prof. dr. Matej Lahovnik, komentar se nanaša na objavo medijev o turističnem fiasku v Kopru, kjer so varnostniki potnike z ladje Aida Blu za ...

