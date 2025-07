Kitajska, "najdragocenejši prijatelj Srbije" napovedala skupne vojaške vaje s srbskimi silami RTV Slovenija Kitajska bo blizu Pekinga do konca meseca izvedla prve skupne vojaške vaje s Srbijo, so napovedale kitajske oblasti. Beograd skupnih vojaških vaj s Kitajsko ni komentiral, kar analitiki pripisujejo temu, da to ne bi bilo pogodu zahodnim zaveznicam Srbije.

Sorodno