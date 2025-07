Vlada zagotovila še več kot milijon evrov za EPK Primorske novice Vlada je na današnji seji dodelila dodaten denar novogoriški občini za izvedbo projekta Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK) v višini milijon in 275.000 evrov. Denar bo namenjen delovanju Javnega zavoda GO! 2025, ki izvaja program EPK in skrbi za njegovo uresničevanje v skladu z evropskimi smernicami in potrjeno prijavno knjigo.