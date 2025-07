Pogačar prepričljivo zmagal 12. etapo in zopet prevzel rumeno majico Maribor24.si Tadej Pogačar je danes na kolesarski dirki po Franciji zavzel prvo mesto, to je zanj že 20. etapna zmaga na dirki po Franciji, 3. letos. Zopet vodi v skupnem seštevku in prevzema rumeno majico, Roglič pa je etapo sklenil na devetem mestu.

