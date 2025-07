Umrla je pevka Connie Francis, katere pesem je pred kratkim obnorela splet 24ur.com Umrla je ameriška pevka Connie Francis, je po poročanju ameriških medijev na enem od družbenih omrežij sporočil predstavnik njene založbe Ron Roberts. Konec 50. in v začetku 60. let minulega stoletja je vladala na vrhu glasbenih lestvic s skladbami, kot sta Everybody's Somebody's Fool in Don't Break the Heart that Loves You. Stara je bila 87 let.

