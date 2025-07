V Cityparku razstavljena replika iz legokock dirkalnika mercedes-AMG F1 W15 #foto #video SiOL.net V ljubljanskem Cityparku pred trgovino Interspar bo od danes do 22. julija na ogled Lego replika dirkalnika mercedes-AMG F1 W15 v naravni velikosti. Dirkalnik, sestavljen iz približno 400 tisoč kock, tehta tono in pol in ima delujoč motor. V njegovo izdelavo pa je 26 oblikovalcev in inženirjev v Lego tovarni na Češkem vložilo več kot 22 tisoč ur dela.

