“Slovenija z ukrepi proti Izraelu orje ledino v Evropski uniji.” PORTAL PLUS Sedaj pa bo. Vlada je sprejela ukrep, da izraelskega ministra za nacionalno varnost in finančnega ministra razglasi za nezaželeni osebi, je sporočila ministrica Tanja Fajon. Po mnenju vlade z genocidnimi izjavami spodbujata nasilje in hude kršitve človekovih pravic. (Vir: Vlada RS)

