Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu na Kreti izgubila četrtfinalno tekmo proti Litvi s 67:85 (17:27, 41:50, 59:65). V nadaljevanju turnirja jo čakata tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta, najprej se bo v soboto pomerila z Grčijo.



