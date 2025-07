Večplastno razmerje med posameznikom in skupnostjo Dnevnik V Plesnem teatru Ljubljana so sinoči premierno uprizorili predstavo Vsi za enega, eden za vse. Novi cirkuški kabaret skupine Fourklor v koreografiji in režiji Branka Potočana bodo ponovili še nocoj.

