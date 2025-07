Sindikat veterinarjev Slovenije ostro obsoja grožnje veterinarki po usmrtitvi psov iz majskega napada na 84-letnico. Kot so poudarili v odzivu, je veterinarka ravnala v skladu z zakonodajo, s strokovno podprtimi postopki in načelom preprečitve ogrožanja življenja in varnosti človeka. Kot so zapisali, sindikat “absolutno in v celoti podpira vsa dejanja in odločitve v zvezi s tragičnim dogodkom, saj ...