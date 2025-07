Piše: Tanja Brkić Evropski parlament je sprejel resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji, ki jo je predlagala evroposlanka Romana Tomc. Dokument obsoja zločine komunističnega režima ter poziva k dostojnemu pokopu žrtev in ohranitvi zgodovinskega spomina. To je pomemben korak k priznanju resnice o zamolčanih pobojih in skritih grobiščih, kar presega slove ...