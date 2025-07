Spremembe in prestavitve duhovnikov v celjski škofiji Družina

Tudi v celjski škofiji nekateri duhovniki in redovniki dobivajo in sprejemajo nove službe in nove skupnosti. "Na novo pot stopajo z vero in zaupanjem v Gospoda, ki jih je poklical," so ob tem zapisali v vodstvu celjske škofije. Vsem želimo obilo Božjega blagoslova.

Sorodno

Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Josip Iličić

Matjaž Han