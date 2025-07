Motorist divjal z neregistriranim motorjem in trčil v avtomobil, posledice so bile hude Maribor24.si Motorist je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v ob vozišču parkirano osebno vozilo.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Josip Iličić

Matjaž Han