Zakonca Obama prvič o ločitvi: Nekaj časa je bilo napeto 24ur.com Michelle in Barack Obama sta prvič javno naslovila govorice o ločitvi. Nekdanji prvi ameriški par je v podkastu, ki ga Michelle pripravlja skupaj z bratom Craigom Robinsonom, zanikal govorice, da se razhajata, priznala pa sta, da je njun zakon preživel težko obdobje. Obamova so v zadnjih mesecih le redko videli skupaj v javnosti, zato so se govorice zdele toliko bolj verjetne.

Sorodno

Omenjeni Barack Obama Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Boštjan Poklukar