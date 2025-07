Požar divjal 14 dni, obnova pa bo trajala 14 let in več Primorske novice Tri leta po požaru, ki je pustošil po Krasu, je nekdanje pogorišče vse bolj zeleno. Na prizadetih območjih so posadili skoraj 120.000 sadik gozdnega drevja in posejali več kot deset ton semena gozdnih drevesnih vrst.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Boštjan Poklukar