EU stopnjuje sankcije: Cilj so ruske banke, ladje, plin in nafta Dnevnik Države članice Evropske unije so danes dosegle dogovor o novem, 18. svežnju sankcij proti Rusiji, ki med drugim vključuje znižanje cenovne kapice za rusko nafto, ukrepe proti ruskima plinovodoma Severni tok 1 in 2 ter sankcije proti ruskemu bančnemu

Sorodno