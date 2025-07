Višje pokojnine in pravičnejši sistem: kaj prinaša pokojninska reforma Slovenske novice Slovenski pokojninski sistem je pred pomembnim novim obdobjem. Predlagana pokojninska reforma, ki je v parlamentarni razpravi, prinaša celovit paket sprememb, ki pomenijo višjo odmero pokojnin za večino, večjo pravičnost in boljšo socialno varnost najranljivejših ter stabilnost sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja za naslednja desetletja.

